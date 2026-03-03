Guerra in Iran | colpita ambasciata Usa a Riad truppe Israele entrano in Libano Teheran avverte europei | Non unitevi al conflitto

Nel quarto giorno di escalation nel Medio Oriente, un attacco ha colpito l'ambasciata statunitense a Riad, mentre truppe israeliane sono entrate in Libano. La crisi, iniziata con raid congiunti statunitensi e israeliani contro obiettivi militari iraniani, coinvolge ora diversi Paesi del Golfo. Teheran ha emesso un avvertimento agli europei, invitandoli a non unirsi al conflitto.

TEHERAN – Iran e Medio Oriente in fiamme nel quarto giorno di guerra. La crisi, scoppiata con i raid congiunti statunitensi e israeliani su obiettivi militari iraniani, ha ormai coinvolto più Paesi del Golfo. Nella notte italiana tra il 2 e il 3 marzo 2026 droni iraniani hanno colpito la sede dell’ambasciata americana a Riyadh, in Arabia Saudita, causando un incendio lieve e portando alla chiusura della missione diplomatica e all’evacuazione del personale non essenziale. “Risponderemo”, ha annunciato il presidente americano Donald Trump dopo l’attacco. Analoghe chiusure sono state disposte in Kuwait, Emirati, Qatar, Bahrain, Iraq e Giordania, con gli Stati Uniti che hanno ordinato la partenza del personale non urgente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

