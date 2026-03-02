Iran attacco Israele-USA in diretta colpito anche il Libano Trump | Ho preso Khamenei prima che prendesse me Teheran | Non negoziamo
Nella giornata di oggi, si sono verificati attacchi in diretta tra Stati Uniti, Israele e l'Iran, con anche il Libano coinvolto nel conflitto. Durante gli scontri, sono state registrate esplosioni in diverse zone del Golfo. Il presidente americano ha dichiarato di aver agito prima che il leader iraniano prendesse una decisione. Teheran ha risposto affermando di non voler negoziare.
La diretta dell'attacco di Usa e Israele all'Iran: Il conflitto si allarga anche al Libano ed esplosioni in tutto il golfo. Trump: "Ora i nuovi leader vogliono parlare". Teheran smentisce: "Nessuna trattativa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, attacco Israele-USA in diretta, Teheran conferma la morte di Khamenei: “Risponderemo molto duramente”La diretta dell'attacco di Usa a Israele all'Iran: Teheran ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei e in risposta ha lanciato missili sulle...
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, i media israeliani: «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Applausi in strada a Teheran. Trump: «Non volevano accordi». Teheran colpisce anche Dubai
Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui
Attacco Iran, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano. LIVEFuoco incrociato nel secondo giorno della guerra in Iran, con tutta la regione in fiamme. Usa e Israele continuano a colpire. Trump: Ho tre ottime scelte per la guida del Paese. Nella notte l'aviazi ... tg24.sky.it
L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito TeheranLeggi su Sky TG24 l'articolo L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran ... tg24.sky.it
Iran, "la guerra durerà 4 o 5 settimane". Trump, 3 scelte per il dopo-Khamenei: la diretta x.com
Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm facebook