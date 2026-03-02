Iran attacco Israele-USA in diretta colpito anche il Libano Trump | Ho preso Khamenei prima che prendesse me Teheran | Non negoziamo

Nella giornata di oggi, si sono verificati attacchi in diretta tra Stati Uniti, Israele e l'Iran, con anche il Libano coinvolto nel conflitto. Durante gli scontri, sono state registrate esplosioni in diverse zone del Golfo. Il presidente americano ha dichiarato di aver agito prima che il leader iraniano prendesse una decisione. Teheran ha risposto affermando di non voler negoziare.