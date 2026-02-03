Dopo aver superato i test al ginocchio, il Milan ha deciso di non portare avanti l’affare con il Crystal Palace per l’attaccante francese. La trattativa si è interrotta all’ultimo minuto, lasciando il calciomercato di gennaio senza il suo possibile nuovo acquisto. Mateta, che era arrivato come obiettivo per rinforzare l’attacco, è stato bocciato dai controlli medici e ora il club rossonero guarda altrove.

Il Milan aveva messo Mateta in cima alla lista dei prossimi obiettivi estivi; poi, quando ha capito che sarebbe stato possibile anticipare il colpo a gennaio, ha iniziato la trattativa con il Crystal Palace. Trovato l'accordo con i londinesi e con l'entourage del giocatore, il Milan ha aspettato che le 'Eagles' trovassero il sostituto (Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton) e, una volta ottenuto il via libera, ha fatto sottoporre Mateta alle visite mediche a Londra. Visite che hanno evidenziato un problema al ginocchio. Quindi, il Diavolo ha inviato i medici del club a Londra per ulteriori visite specialistiche sul ginocchio di Mateta e tre diversi medici hanno votato per il 'no'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mateta bocciato: non supera i test al ginocchio e il Milan lo molla anche per l’estate

Approfondimenti su Jean Philippe Mateta

Il Milan lavora fino all’ultimo minuto per chiudere l’affare con Jean-Philippe Mateta.

A breve si saprà se l’attaccante francese del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, potrà passare al Milan.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Jean Philippe Mateta

Argomenti discussi: Allegri non ha un altro centravanti. La Gazzetta: Mateta bocciato; Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza; Calciomercato Milan stop a Disasi Moretto | Bocciato dopo valutazione tecniche con Allegri; Il CorSport: Mateta salta, Milan a secco.

Allegri non ha un altro centravanti. La Gazzetta: Mateta bocciatoNulla di fatto per il Milan nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Ne parla la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna: Mateta bocciato, in ... milannews.it

Mercato, Mateta non va al Milan: visite mediche falliteL’attaccante Niclas Fullkrug e il rinnovo del portiere Maignan rappresentano i principali riferimenti, rispettivamente, per il reparto offensivo e quello difensivo del club. L’operazione con il ... it.blastingnews.com

#MATETA BOCCIATO Non supera i test, il #Milan lo molla anche per l'estate. #gazzetta x.com

. Quella per Jean-Philippe Mateta è stata una trattativa uscita negli ultimi giorni, in cui nel giro di poco, si è fatto tutto, e detto tutto ed il contrario di tutto. Dalle voci di questi mesi, alla trattativa reale di quest'ultima settimana, con Crystal P - facebook.com facebook