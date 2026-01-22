Groenlandia cosa prevede il piano di Trump? Basi militari Usa materie prime e Golden Dome | tutti i punti

Il piano di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato diverse ipotesi, tra cui lo sviluppo di basi militari statunitensi, l’estrazione di materie prime e la proposta del progetto Golden Dome. Queste strategie hanno attirato l’attenzione internazionale, influenzando anche il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea. Di seguito, analizziamo i principali punti del piano e le implicazioni di tali iniziative per la regione.

Dopo le utltime dichiarazioni di Donald Trump, in merito alle sue intenzioni sulla Groenlandia, inizia il disgelo tra Usa e Ue. L'ultimo piano d'intesa esclude l'attacco militare e la ritorsione dei dazi, ma prevede l'implementazione di basi militari sull'isola. La Casa Bianca commenta con entusiasmo gli ultimi risultati ottenuti: «Raggiunti tutti gli obiettivi strategici se l'intesa andrà in porto». Ma il New York Times parla di: «Aree cedute agli Usa». Cosa prevede il nuovo accordo Dal discorso tenuto ieri dal presidente Trump e dal segretario generale della Nato Marc Rutte è stato esclusa l'opzione del trasferimento della sovranità complessiva sulla Groenlandia dalla Danimarca agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

