L'Iran ha proposto un piano in dieci punti come condizione per accettare la tregua di due settimane stabilita con Stati Uniti e Israele. La proposta è stata presentata nelle ultime ore e rappresenta una delle tappe delle negoziazioni in corso tra le parti coinvolte nel conflitto. La proposta iraniana si inserisce nel quadro di negoziati per una possibile de-escalation delle tensioni nella regione.

L’ Iran ha presentato un piano in dieci punti come condizione per accettare la tregua di due settimane accordata con Stati Uniti e Israele. Il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth lo ha valutato “una base praticabile su cui negoziare”. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, nelle scorse ore, è ripreso il transito delle navi nello Stretto di Hormuz, controllato dall’Iran: la riapertura del passaggio fa parte dell’accordo che ha portato alla tregua. L’ Iran, nella versione in lingua farsi del suo piano di cessate il fuoco in 10 punti, ha incluso la frase “accettazione dell’arricchimento” per il suo programma nucleare, elemento che mancava invece nelle versioni in inglese condivise dai diplomatici iraniani con i giornalisti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il piano in 10 punti di Teheran per la tregua

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