Iran | il mistero di Mojtaba Khamenei La nuova Guida suprema non compare Nascosto per sicurezza? L’ipotesi che sia ferito

Nel momento attuale, Mojtaba Khamenei, figura chiave all’interno del sistema iraniano, non è apparso pubblicamente e la sua presenza rimane invisibile. La sua voce, che rappresenta un punto di riferimento per le direttive della Repubblica Islamica, non si è fatta sentire di recente. Si vocifera che possa essere stato ferito o che si trovi nascosto per ragioni di sicurezza.

Dov’è Mojtaba Khamenei? La sua voce, come Guida suprema, detiene un valore assoluto, vincolante e teocratico all’interno del sistema iraniano: non sono semplici opinioni, ma direttive strategiche che definiscono la linea della Repubblica Islamica. Per questo, quella di Mojtaba Khamenei è una voce attesa con trepidazione, da amici e nemici. Ma passati ormai tre giorni dall’annuncio della successione al padre, Ali Khamenei, il primo discorso della nuova Guida suprema tarda ad arrivare. Slogan a parte, è l’incertezza a regnare in questo momento sull’Iran. Innanzitutto, restano i dubbi sullo stato di salute di Mojtaba: smentite le voci iniziali che lo volevano morto, sembra che il figlio di Ali Khamenei sia stato colpito nei raid degli ultimi dieci giorni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

