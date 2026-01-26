Cisgiordania carabinieri italiani minacciati con armi e fatti inginocchiare da un colono Tajani convoca l' ambasciatore israeliano

L'ambasciata italiana a Tel Aviv ha presentato una protesta ufficiale al governo israeliano riguardo a un episodio in Cisgiordania, in cui due carabinieri italiani sono stati minacciati con armi e costretti ad inginocchiarsi da un colono. Il ministro Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiarire l’accaduto e chiedere chiarimenti sulla situazione.

L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv, su indicazione del ministro Tajani, ha presentato protesta formale al governo israeliano per un episodio in cui sono stati coinvolti due Carabinieri, in servizio al consolato generale di Gerusalemme, minacciati da un colono in Cisgiordania. «I due carabinieri fermati illegalmente ieri da un colono israeliano in Cisgiordania sono stati fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e 'interrogati' dal colono», riferiscono fonti del governo. Cisgiordania, Tajani convoca l'ambasciatore israeliano Il ministro degli Esteri Antonio Tajani intanto - rende noto la Farnesina - ha chiesto di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull'episodio che ha visto coinvolti due carabinieri in servizio presso il Consolato generale d'Italia a Gerusalemme.

