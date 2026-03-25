Tra Iran e Stati Uniti si sono intensificati i segnali di negoziato, con un possibile accordo che comprende richieste di risarcimento, il pagamento di un pedaggio per lo Stretto di Hormuz, l’autorizzazione al programma missilistico e la fine dei raid israeliani contro Hezbollah. Secondo fonti pakistane, il testo dell’intesa sarebbe stato inviato in Iran attraverso il Pakistan, mentre le dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti sono contrastanti.

Roma, 25 marzo 2026 - Tra gli annunci di Trump e le smentite di Teheran, i 15 punti di un possibile accordo tra Usa e Iran per far tacere le armi è giunto in Iran, via Pakistan, fa sapere l’Associated Press informata da due funzionari pakistani. E se nella bozza gli Usa propongono un allentamento delle sanzioni, una cooperazione sul nucleare civile, ma con lo s top al programma nucleare militare iraniano, con il monitoraggio da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica; quindi limiti al programma missilistico iraniano; accesso per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, la posizione di Teheran è differente. Infatti l’Iran vuole essere risarcita dei bombardamenti, esige la revoca di tutte le sanzioni e la chiusura di tutte le basi Usa nel Golfo Persico, fa sapere il Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, “Teheran chiede: risarcimento, pedaggio dello Stretto di Hormuz, ok al programma missilistico e stop ai raid di Israele contro Hezbollah”

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