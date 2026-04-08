Iran effetto tregua sui mercati Borse volano e petrolio si sgonfia

Dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran che ha portato a un cessate il fuoco e all'impegno di riaprire lo Stretto di Hormuz, le borse in Asia e Europa hanno registrato forti rialzi. Contestualmente, i prezzi del petrolio hanno subito un calo deciso, segnando un ribasso significativo rispetto ai livelli precedenti. Questa situazione ha generato un movimento positivo sui mercati finanziari, con le principali piazze azionarie che hanno mostrato segnali di ottimismo.

Roma, 8 apr. (askanews) – Scatti rialzisti delle borse in Asia ed Europa e brutale sgonfiamento dei prezzi del petrolio: è l’effetto tregua sui mercati finanziari, dopo il cessate il fuoco concordato nel Corso della notte tra Stati Uniti e Iran, assieme all’impegno a riaprire lo Stretto di Hormuz. In Europa regina degli scambi è Francoforte +5%, ottima Madrid +4% e Milano +4,22% con una brusca accelerazione dopo i primissimi minuti. Corre anche Londra +2,71%, mentre Parigi segna +1,78% e Amsterdam +0,69%. L’Euro Stoxx 50 festeggia il cessate il fuoco con il +4,78%. Crolla al 3,7% il rendimento dei titoli di Stato italiani in apertura, 23 punti base in meno rispetto al 3,93% della chiusura di ieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Crolla il prezzo di petrolio e gas, giù lo spread e le Borse brindano. Effetto tregua Iran-Usa sui mercatiRoma, 8 aprile 2026 – Crollano le quotazioni di petrolio e gas, cala lo spread fra Btp e Bund e le Borse mondiali brindano all’accordo per due...

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Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; USA e Iran d’accordo su un cessate il fuoco di due settimane; Effetto tregua Usa-Iran sui mercati, crollo del 18% del prezzo del petrolio. Borse asiatiche in netto rialzo; Tregua in Iran, crolla il prezzo del petrolio: sceso sotto i 100 dollari al barile.

Iran, effetto tregua sui mercati, Borse volano e petrolio si sgonfiaRoma, 8 apr. (askanews) – Scatti rialzisti delle borse in Asia ed Europa e brutale sgonfiamento dei prezzi del petrolio: è l’effetto tregua sui mercati finanziari, dopo il cessate il fuoco concordato ... askanews.it

Iran, accordo nella notte sul cessate il fuoco: tregua di due settimane, volano i mercatiStati Uniti e Iran hanno raggiunto nella notte un accordo per un cessate il fuoco, a poche ore dalla minaccia del presidente Usa Donald Trump di colpire duramente la Repubblica islamica qualora non fo ... ildiariodellavoro.it

Gli Stati Uniti in Iran hanno raggiunto "tutto ciò che volevamo ottenere sul piano militare" e si è trattato di "una vittoria totale da quel punto di vista e da ogni altro punto di vista". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con l'emittente britannica - facebook.com facebook

#Ucraina "Accogliamo con favore l'accordo tra Trump" e l' #Iran. "La risolutezza americana funziona". È "giunto il momento di una risolutezza sufficiente a costringere Mosca a cessare il fuoco e a porre fine alla guerra", così il ministro degli Esteri di Kiev, Sybi x.com