Mojtaba Khamenei alla guida dell’Iran | protetto dai Pasdaran ricchissimo è già nel mirino di israele

Da it.insideover.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 marzo l’Assemblea degli esperti ha nominato Mojtaba Khamenei come nuovo Guida Suprema dell’Iran, sostituendo il padre Ali Khamenei. Mojtaba, secondo in linea di successione, gode di protezione dai Pasdaran ed è noto per la sua ricchezza. La nomina ha suscitato attenzione internazionale, con Israele che già lo tiene sotto osservazione.

Mojtaba Khamenei, secondogenito di Ali Khamenei, è la nuova Guida Suprema dell’Iran. Lo ha decretato il 3 marzo l’Assemblea degli esperti. Nella mattina del 4 marzo, il ministro della difesa israeliano Katz ha detto: “ogni leader nominato sarà un bersaglio inequivocabile da eliminare”. Meno carismatico del padre, meno qualificato come chierico, il figlio di Ali Khamenei era in lista tra i papabili ormai da qualche tempo, anche se per molti anni la sua figura era sembrata inadatta al ruolo. Il nodo però è un altro: per la Repubblica Islamica, che nasceva da una rivoluzione anti monarchica, la successione padre-figlio è una scelta che avvicina la leadership suprema a una monarchia ereditaria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

