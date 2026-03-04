Il 3 marzo l’Assemblea degli esperti ha nominato Mojtaba Khamenei come nuovo Guida Suprema dell’Iran, sostituendo il padre Ali Khamenei. Mojtaba, secondo in linea di successione, gode di protezione dai Pasdaran ed è noto per la sua ricchezza. La nomina ha suscitato attenzione internazionale, con Israele che già lo tiene sotto osservazione.

Mojtaba Khamenei, secondogenito di Ali Khamenei, è la nuova Guida Suprema dell’Iran. Lo ha decretato il 3 marzo l’Assemblea degli esperti. Nella mattina del 4 marzo, il ministro della difesa israeliano Katz ha detto: “ogni leader nominato sarà un bersaglio inequivocabile da eliminare”. Meno carismatico del padre, meno qualificato come chierico, il figlio di Ali Khamenei era in lista tra i papabili ormai da qualche tempo, anche se per molti anni la sua figura era sembrata inadatta al ruolo. Il nodo però è un altro: per la Repubblica Islamica, che nasceva da una rivoluzione anti monarchica, la successione padre-figlio è una scelta che avvicina la leadership suprema a una monarchia ereditaria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Mojtaba Khamenei alla guida dell’Iran: protetto dai Pasdaran, ricchissimo, è già nel mirino di israele

Temi più discussi: Iran, figlio di Khamenei principale candidato a nuova Guida Suprema. Ecco chi è; Iran: Mojtaba Khamenei supera i candidati in lizza e succede al padre alla guida degli sciiti; Mojtaba, figlio e successore di Khamenei: chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran; Chi è Mojtaba Khamenei, l’erede prediletto dell’ayatollah sostenuto dall’ala dura dei pasdaran.

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali nominato nuova Guida Suprema in IranIl presidente Masoud Pezeshkian lo aveva annunciato: il successore della guida suprema Alì Khamanei rimasta vittima dei bombardamenti israelo-americani, sarebbe arrivato presto e così è stato. Al suo ... tg.la7.it

Chi è Mojtaba, il figlio di Khamenei che potrebbe succedergli come guida suprema dell'IranReligioso formatosi a Qom, veterano della guerra Iran-Iraq, protagonista ombra della repressione del 2009: Mojtaba, swecondogenito di Ali Khamenei è da anni il successore designato. Alle spalle ha san ... ilfoglio.it

L’Assemblea degli Esperti ha eletto Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Pasdaran). Mojtaba, 56 anni, secondogenito e considerato il figlio prediletto di Ali Khamenei, sarebbe stat facebook

Mojtaba Khamenei, secondogenito del defunto ayatollah, emerge come principale candidato alla successione nonostante il veto del padre, i legami con i Pasdaran e il rischio di percepire il passaggio di potere come dinastico. x.com