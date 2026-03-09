L’Iran nomina Mojtaba Khamenei nuovo Guida Suprema | continuità nel pieno della guerra con Usa e Israele

L’Iran ha annunciato ufficialmente la nomina di Mojtaba Khamenei come nuovo Guida Suprema, figura che succede al defunto Ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei è il secondo figlio della precedente guida. La nomina avviene in un momento di tensione con gli Stati Uniti e Israele, con il paese che continua a mantenere la propria posizione di leadership religiosa e politica.

L’Iran ha ufficialmente nominato Mojtaba Khamenei, figlio secondogenito del defunto Ayatollah Ali Khamenei, come nuovo Guida Suprema del paese. L’annuncio è stato ufficializzato da un comunicato diffuso dai principali media statali a seguito della decisione del comitato di alti chierici sciiti dell’Assemblea degli Esperti, l’organo clericale responsabile della selezione del leader supremo. Mojtaba Khamenei, 56 anni, assume così la carica più alta della Repubblica Islamica, succedendo al padre che ha guidato il paese per oltre tre decenni fino alla sua morte, avvenuta il 28 febbraio in un attacco aereo congiunto Usa-Israele che ha segnato l’inizio della guerra in corso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

