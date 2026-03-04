Guerra in Iran Mattarella convoca Meloni e Crosetto Il Quirinale | Una crisi molto grave

Il presidente della Repubblica ha convocato oggi al Quirinale i ministri Meloni e Crosetto per discutere della crisi in Iran. Il comunicato ufficiale definisce la situazione come molto grave. La riunione si è svolta questa mattina, con l’obiettivo di affrontare le conseguenze della situazione in Medio Oriente. Nessun dettaglio sulle decisioni prese è stato reso noto al momento.

Roma, 4 marzo 2026 – La sveglia è suonata, e a farla squillare è stato Sergio Mattarella in persona. Di fronte all’allargamento della crisi in Medio Oriente – culminata con il lancio di un missile balistico da Teheran verso un alleato Nato come la Turchia – la latitanza del governo non era semplicemente più tollerabile agli occhi del Colle. Così, in un’ora di frenesia serale che ha spazzato via giorni di stallo, prima Guido Crosetto e subito dopo Giorgia Meloni sono saliti al Quirinale. Era escluso che una situazione “tanto grave” potesse esaurirsi con il laconico commento della premier: “Stiamo vivendo giorni complicati”. Nel faccia a... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Iran, Meloni e Crosetto al Quirinale: incontro con Mattarella alla vigilia del voto in Parlamento sugli aiuti militariIl panorama geopolitico internazionale sta attraversando una fase di estrema criticità che vede l’Italia in prima linea nel tentativo di gestire le...

Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto. Tajani: "Situazione molto preoccupante"AGI - A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, con l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia...

Guerra Iran, Mattarella riceve Meloni e Crosetto al QuirinaleIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto per parlare della situazione in Medio Oriente (GUERRA IRAN ... tg24.sky.it

Iran, la guerra in diretta: Mattarella convoca Meloni e Crosetto. Ambasciatore Teheran: Gli europei coinvolti avranno risposta decisaLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Missile balistico sulla Turchia abbattuto da contraerea Nato ... fanpage.it

"Se agli Stati fosse riconosciuto il diritto alla 'guerra preventiva', secondo criteri propri e senza un quadro legale sovranazionale, il mondo intero rischierebbe di trovarsi in fiamme", con queste parole il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha commentato facebook

