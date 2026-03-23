Ripercussioni immediate all’annuncio di Trump sui colloqui «molto positivi» con Teheran e la conseguente sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Iran. I prezzi di petrolio e gas sono calati e le borse hanno recuperato terreno. L’effetto delle parole di Trump sul costo di petrolio e gas. In particolare, i futures del petrolio sono crollati di oltre il 14% dopo le dichiarazioni di Trump sulla sua piattaforma Truth Social, in netto contrasto con le sue minacce del fine settimana. Dopo che l’Iran ha negato che si fossero svolti negoziati i prezzi hanno poi recuperato leggermente con il Brent che si è collocato intorno ai 100 dollari (-10%) mentre il West Texas Intermediate (Wti) si è aggirato sotto i 90 dollari (-9%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prezzi, basta la parola: forte calo di gas e petrolio dopo l’annuncio di Trump sui colloqui con l’Iran

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