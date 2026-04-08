Iran Clooney contro Trump | Minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra

L’attore americano George Clooney si trova in Italia e ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti riguardo all’Iran. Dopo che l’ormai ex presidente ha minacciato di mettere fine a una civiltà se Teheran non avesse accettato le condizioni imposte dagli Stati Uniti, Clooney ha definito tali parole un crimine di guerra. La polemica ha catturato l’attenzione internazionale, alimentando il dibattito sulle tensioni tra Washington e Teheran.

George Clooney è in Italia e attacca Donald Trump dopo che ieri il presidente Usa aveva minacciato la fine di una civiltà per l’Iran se non avesse accettato le condizioni poste dagli Usa. “Alcuni sostengono Donald Trump e va benissimo, ma se c’è qualcuno che come ieri dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra. Puoi comunque sostenere il punto di vista dei conservatori ma ci deve essere un confine alla decenza, e noi non dobbiamo attraversarlo”, ha detto Clooney, ospite dell’evento ‘Dialoghi sul Talento’ organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo, dopo che è arrivata comunque la notizia della tregua tra Washington e la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Clooney contro Trump: “Minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra” Leggi anche: Iran, la giornata di guerra. Donald Trump: "Iran, cambio di regime e rinuncia al nucleare". Fonti israeliane: "Fine guerra il 9 aprile" Leggi anche: Papa Leone XIV porterà la croce sulla Via Crucis. Il segnale contro la guerra in Iran: «Ho chiesto a Trump di porre fine al conflitto» Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni