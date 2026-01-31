Mosca fissa scadenza per cessate il fuoco Washington cerca aperture diplomatiche con nuove proposte

Mosca ha fissato una scadenza per il cessate il fuoco. La Russia vuole bloccare gli attacchi solo su Kiev e ha dato tempo fino a domenica. Washington, invece, cerca di aprire spazi diplomatici con nuove proposte, ma sembra che le posizioni siano ancora lontane. La tensione resta alta e nessuno si aspetta passi concreti prima della scadenza.

Mosca ha ridimensionato la proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, limitandola a una sospensione degli attacchi solo su Kiev e con scadenza fissata per domenica. La richiesta, inizialmente presentata da Donald Trump come una pausa di una settimana nei bombardamenti per mitigare gli effetti del gelo estremo previsto in Ucraina — con temperature che potrebbero scendere fino a 30 gradi sotto zero — è stata recepita dal Cremlino con un'interpretazione ristretta. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha confermato che la richiesta riguarda solo la capitale ucraina e che la finestra temporale coincide con il primo febbraio, data in cui è prevista la ripresa dei negoziati di pace a Abu Dhabi.

