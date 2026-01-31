Mosca fissa scadenza per cessate il fuoco Washington cerca aperture diplomatiche con nuove proposte

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca ha fissato una scadenza per il cessate il fuoco. La Russia vuole bloccare gli attacchi solo su Kiev e ha dato tempo fino a domenica. Washington, invece, cerca di aprire spazi diplomatici con nuove proposte, ma sembra che le posizioni siano ancora lontane. La tensione resta alta e nessuno si aspetta passi concreti prima della scadenza.

Mosca ha ridimensionato la proposta di tregua avanzata dagli Stati Uniti, limitandola a una sospensione degli attacchi solo su Kiev e con scadenza fissata per domenica. La richiesta, inizialmente presentata da Donald Trump come una pausa di una settimana nei bombardamenti per mitigare gli effetti del gelo estremo previsto in Ucraina — con temperature che potrebbero scendere fino a 30 gradi sotto zero — è stata recepita dal Cremlino con un’interpretazione ristretta. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha confermato che la richiesta riguarda solo la capitale ucraina e che la finestra temporale coincide con il primo febbraio, data in cui è prevista la ripresa dei negoziati di pace a Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

mosca fissa scadenza per cessate il fuoco washington cerca aperture diplomatiche con nuove proposte

© Ameve.eu - Mosca fissa scadenza per cessate il fuoco, Washington cerca aperture diplomatiche con nuove proposte.

Approfondimenti su Mosca Washington

Lavrov: "Mosca cerca soluzioni diplomatiche". L'affondo di Zelensky: "Russia non può essere trattata da pari, il mondo non sia in silenzio"

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue con progressi diplomatici ancora limitati.

Il triangolo Washington-Kyiv-Mosca cerca una via d’uscita negli Emirati

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mosca Washington

Argomenti discussi: La Russia fissa i rendimenti per il bond in yuan, gli ordini partiranno a inizio dicembre.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.