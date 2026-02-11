Zelensky | ‘elezioni solo dopo il cessate il fuoco’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le elezioni nel paese si terranno solo dopo che sarà raggiunto un cessate il fuoco e che ci saranno garanzie di sicurezza. Zelensky ha precisato che non si può parlare di elezioni finché la guerra non si ferma e le condizioni di sicurezza non sono garantite. La posizione del presidente mette in forse le prossime scadenze elettorali, in un momento in cui il conflitto con la Russia prosegue senza sosta.

KIEV, 11 FEB – L'Ucraina organizzerà le elezioni solo dopo un "cessate il fuoco" e l'ottenimento di "garanzie di sicurezza": lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ho parlato di elezioni molte volte: le terremo quando saranno garantite tutte le necessarie garanzie di sicurezza", ha sottolineato parlando con i giornalisti come riporta Rbc. Secondo lui, la questione delle elezioni viene sollevata "da un partner o dall'altro". L'Ucraina stessa non ha mai sollevato la questione. Ma c'è la volontà di avviare un processo del genere. "È molto semplice: stabilire un cessate il fuoco e ci saranno le elezioni.

