Nonostante i dazi di Trump la Cina ha fatto registrare il record delle esportazioni nel 2025

Nonostante i dazi introdotti dall’amministrazione Trump, la Cina ha registrato nel 2025 un record nelle esportazioni. Le aziende cinesi hanno ampliato i mercati di sbocco, in particolare nel Sud-est asiatico e in Africa, spesso utilizzando questi paesi come piattaforme intermedie per raggiungere comunque gli Stati Uniti, aggirando i limiti commerciali imposti. Un fenomeno che indica una resilienza delle catene di approvvigionamento e strategie di adattamento del settore export cinese.

Le fabbriche cinesi hanno aumentato le esportazioni verso altre aree del mondo, in particolare Sud-est asiatico e Africa, utilizzando spesso questi mercati come piattaforme intermedie per raggiungere comunque gli Stati Uniti, aggirando di fatto i dazi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Dazi, tanto rumore per nulla: nel 2025 balzo delle esportazioni dei prodotti made in Italy (anche negli Usa) Leggi anche: I dazi di Trump non hanno fermato le esportazioni italiane La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cina e Usa, due modelli sempre più alternativi; Cosa non sta funzionando nella strategia dei dazi di Trump; Dazi alla Cina, l’affondo di Trump -; Il commercio della Cina chiude il 2025 con un surplus record di mille miliardi di dollari nonostante i dazi di Trump. Cina, il surplus commerciale sale a 1.200 miliardi: è record nonostante i dazi di Trump. Cresce l’export in Europa - La differenza fra esportazioni e importazioni di Pechino ai massimi storici nel 2025. corriere.it

ALTRO CHE DAZI, LA CINA - Nonostante il perdurare, e in molti casi l’aggravarsi, di una serie di importantissime crisi internazionali e il ritorno di una retorica protezionistica aggressiva negli Stati Uniti, la Cina ha sorpre ... 9colonne.it

Trump: “Dazi del 25% su chi fa affari con l’Iran”. La Cina protesta, tregua commerciale in bilico - Pechino acquista oltre l’80% del petrolio esportato da Teheran, a prezzi scontati. repubblica.it

La Commissione europea ha annunciato nuove misure su fertilizzanti e dazi ambientali che potrebbero sbloccare la firma dell’accordo commerciale UE-Mercosur (nonostante il voto contrario della Francia). Dal mondo agricolo continuano però gli allarmi facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.