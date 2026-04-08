A settembre, Apple prevede di presentare il suo primo smartphone pieghevole, accompagnato dai nuovi modelli di iPhone. La produzione del dispositivo presenta alcune sfide tecniche che potrebbero influire sulla quantità di unità disponibili al lancio. La società ha comunicato che il debutto avverrà nello stesso periodo degli altri modelli, ma non ha ancora fornito dettagli sulla quantità di pezzi che saranno pronti per il mercato.

Apple lancerà il suo primo smartphone pieghevole a settembre, insieme ai nuovi modelli di iPhone, nonostante le difficoltà produttive che potrebbero limitarne la disponibilità iniziale sul mercato. L’uscita dell’iPhone Fold non subirà slittamenti, come ha precisato Mark Gurman. Questa analisi smentisce le ipotesi più cupe diffuse da Nikkei Asia, che ipotizzavano un rinvio significativo a causa di intoppi riscontrati durante i test precedenti alla produzione di massa. Il progetto sta accelerando, come dimostra la comparsa di diversi dummy e l’aumento delle fughe di notizie nelle ultime settimane. Questi segnali indicano che lo sviluppo è entrato nella fase finale, confermando l’intenzione di rispettare la finestra di lancio autunnale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone Fold: debutto a settembre tra sfide tecniche e pochi pezzi

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iPhone Fold - It's Better Than Samsung Wider Fold #shorts

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iPhone Fold arriverà a settembre? La verità di Mark Gurman sul pieghevoleiPhone Fold resta previsto per settembre secondo Gurman, nonostante le voci di ritardi: cosa sappiamo davvero sulla tabella di marcia Apple. smartworld.it

iPhone Fold: dai test pre-produzione emergono problemi tecnici e possibili ritardiCon la produzione di prova alle porte, i primi test dell'iPhone Fold rivelano problemi tecnici che potrebbero rallentare il debutto del pieghevole Apple. multiplayer.it

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