iPhone Fold | tutto quello che sappiamo su memoria e prezzi

Si parla di un possibile iPhone pieghevole che potrebbe essere presentato quest’anno, con il lancio ufficiale previsto per l’autunno 2026. Al momento non ci sono annunci ufficiali da parte di Apple, ma le indiscrezioni riguardano dettagli sulla memoria e sui prezzi del nuovo dispositivo. La data di uscita rimane confermata per il prossimo autunno, anche se l’azienda non ha ancora confermato nulla.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, e non ci sarà fino al lancio previsto per l’autunno 2026, ma ormai sembra quasi certo: Apple lancerà quest’anno il suo primo iPhone pieghevole. Le indiscrezioni si moltiplicano e i dettagli sul dispositivo diventano sempre più chiari. Dai file CAD trapelati recentemente arrivano conferme sul design: il pieghevole adotterà un form factor più largo rispetto agli attuali smartphone pieghevoli a libro, permettendo di sfruttare al meglio lo schermo interno da 7,76 pollici, leggermente più piccolo rispetto agli 8,3 pollici di iPad Mini. Apple avrebbe inoltre adattato iOS per replicare alcune funzioni tipiche degli iPad, ottimizzando così l’esperienza utente sul display ampio. 🔗 Leggi su Billipop.com

