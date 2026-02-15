Matteo Paolillo e le Marche | un set a cielo aperto per Io+Te tra cinema e promozione turistica del territorio

Matteo Paolillo ha scelto le Marche come location per girare alcune scene del suo nuovo film, portando così l’attenzione sulla regione. La decisione è arrivata dopo aver visitato Ancona, dove ha incontrato produttori e operatori locali per valorizzare il territorio attraverso il cinema. Durante le riprese, le vie del centro storico si sono trasformate in un palcoscenico naturale, attirando curiosi e appassionati.

Matteo Paolillo scopre le Marche: un set cinematografico per la promozione del territorio. Ancona è stata la cornice della presentazione del film "Io+Te", con protagonista Matteo Paolillo, noto al pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva "Mare Fuori". L'evento, svoltosi al Multiplex Giometti, ha celebrato non solo l'uscita della pellicola, ma anche il potenziale delle Marche come location cinematografica e volano per il turismo. Un territorio da scoprire: l'esperienza di Matteo Paolillo. L'attore Matteo Paolillo ha espresso il suo entusiasmo per le Marche, una regione che ha scoperto grazie alle riprese del film.