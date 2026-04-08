Oggi si apre il processo di iscrizione per il programma DiscoverEU, riservato ai ragazzi di 18 anni. Attraverso questa iniziativa, i partecipanti potranno ottenere biglietti gratuiti per spostarsi in treno attraverso diversi paesi europei. La procedura, chiamata click day, permette ai giovani interessati di iscriversi online, rispettando alcuni requisiti specifici. L’obiettivo è facilitare l’esplorazione del continente per i giovani europei.

L’Unione europea riapre le selezioni per DiscoverEU, il programma che offre ai diciottenni la possibilità di scoprire l’Europa in treno viaggiando gratuitamente. Le candidature sono aperte dall’8 al 22 aprile 2026 (apertura e chiusura alle ore 12:00, mezzogiorno, ora di Bruxelles), subito prima della Settimana europea dei giovani 2026. DiscoverEU è un’azione del programma Erasmus+ che dà l’opportunità di viaggiare ed esplorare la diversità dell’Europa, di conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia e di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il continente. Si riceverà un pass per spostarsi con i mezzi di trasporto più rispettosi dell’ambiente, come i treni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Interrail, al via il click day per soli 18enni: biglietti gratis per viaggiare in Europa. Ecco i requisiti e come fare

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