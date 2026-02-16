Decreto Flussi doppio click day | requisiti Paesi ammessi e documenti necessari

Alle 9 di oggi, lunedì 16 febbraio, il click day per il Decreto Flussi 2026 è iniziato a causa dell'apertura delle domande di ingresso per i lavoratori non stagionali. Centinaia di persone hanno già iniziato a compilare i moduli online, sperando di ottenere un permesso di lavoro. Il governo ha deciso di aprire questa finestra di opportunità per regolare l'ingresso di lavoratori provenienti da specifici Paesi ammessi.

È scattato alle 9 di oggi, lunedì 16 febbraio, il click day per l'invio delle domande per i lavoratori subordinati non stagionali previsto dal Decreto Flussi 2026. Si tratta di una delle tappe del piano approvato dal Parlamento lo scorso 26 novembre, che porterà in Italia 497.550 cittadini di Paesi terzi tra il 2026 e il 2028. Per la sola categoria dei lavoratori subordinati non stagionali, i posti disponibili sono di 75.000 ingressi all'anno per ciascuna annualità del triennio. Una quota significativa, pari a circa il 15% del totale, pensata per rispondere alla crescente domanda di manodopera in settori dove l'offerta interna non riesce a soddisfare il fabbisogno.