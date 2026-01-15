Influenza vaccino gratuito nell’open day

L’open day dedicato alla vaccinazione antinfluenzale offre l’opportunità di ricevere il vaccino gratuitamente. Con il virus che continua a circolare diffusamente e l’epidemia prevista fino a metà febbraio, è importante proteggersi. La campagna mira a favorire l’adesione alla vaccinazione, contribuendo a ridurre il rischio di complicazioni e a tutelare la salute di tutta la comunità.

Incentivare le vaccinazioni antinfluenzali visto che il virus sta circolando in maniera molto estesa e l'ondata andrà avanti almeno fino a metà febbraio. Un open day vaccinale è previsto per domani, dalle 14.30 alle 18.30, è in programma un open day vaccinale antinfluenzale alla Casa della Comunità Navile (via Domenico Svampa 8). L'open day è organizzato dal Dipartimento di Sanità pubblica e dalla Pediatria territoriale dell' Azienda Usl. Come deciso dalla Regione, dal primo gennaio 2026, la vaccinazione è offerta gratuitamente. L'accesso è diretto e senza necessità di prenotazione per tutte le persone dai sei mesi di età che non hanno la possibilità di effettuare la vaccinazione dal medico di medicina generale, pediatra o nelle farmacie aderenti alla campagna vaccinale.

