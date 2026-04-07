Sabalenka Paolini e Internazionali è un' entry list da sballo | presenti tutte le top

A Roma si prepara un torneo di tennis con una lista di partecipanti da record, che include tutte le giocatrici dalla numero uno alla venti. Tra le protagoniste ci sono alcune delle migliori del circuito internazionale, pronte a sfidarsi sul campo della capitale. L’evento si prospetta come uno dei più competitivi degli ultimi tempi, con molte atlete di alto livello che si contendono il titolo. L’attesa cresce tra gli appassionati di questo sport.

Ci saranno davvero tutte le protagoniste del circuito Wta agli Internazionali d’Italia, pronte a contendersi uno dei titoli più prestigiosi sulla terra rossa. L’entry list del singolare femminile conferma un torneo di altissimo livello a Roma, partendo dalla padrona di casa Jasmine Paolini. L’attuale numero otto al mondo è chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, battendo in finale Coco Gauff. Per la toscana sarà un banco di prova importante, questa volta con i riflettori puntati e le aspettative di un pubblico che sogna di rivivere un’altra settimana da protagonista. Nel main draw figura anche Elisabetta Cocciaretto, attuale numero 42 del mondo, mentre si attende di completare il quadro delle partecipanti tra qualificazioni e wild card, che potrebbero arricchire ulteriormente la presenza azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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