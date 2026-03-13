Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di due aziende, il Salumificio Fratelli Beretta e Frutti Sogni Srl, contro il nuovo Piano di governo del territorio della Valletta. La decisione definitiva è arrivata dopo che le aziende avevano contestato alcune modifiche apportate alla pianificazione urbanistica. La sentenza conferma quindi l’orientamento dell’amministrazione comunale sulla questione.

Due a zero, partiti finita. Il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato dal Salumificio Fratelli Beretta e di Frutti Sogni Srl per chiedere l’annullamento del nuovo Piano di governo del territorio della Valletta. Il ricorso, unitamente alla richiesta di un risarcimento danni di 10 milioni dal Comune guidato dal sindaco Marco Panzeri, era stato già respinto a febbraio dell’anno scorso dal Tar di Milano, ma le due società non si erano arrese e si erano appellate appunto al Consiglio di Stato. Un anno dopo il verdetto è stato lo stesso: ricorso respinto. Non c’è più possibilità di appello, quella del Consiglio di Stato è la parola ultima e definitiva, perché in Cassazione in questo caso non si potrebbe chiedere una revisione della sentenza né discuterne il merito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso del Salumificio Beretta . Il Consiglio di Stato dà ragione all’amministrazione di La Valletta

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