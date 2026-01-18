Inter U23 Virtus Verona seconda vittoria consecutiva per i nerazzurri di Vecchi trascinati dal solito La Gumina! Ripreso il quinto posto

L'Inter Under 23 conquista la seconda vittoria consecutiva contro la Virtus Verona, grazie anche alla rete di La Gumina su rigore. La squadra di Vecchi dimostra continuità di risultati e si avvicina al quinto posto in classifica, consolidando la propria posizione in campionato. Un successo importante, ottenuto con impegno e determinazione, che sottolinea il percorso di crescita del settore giovanile nerazzurro.

di Paolo Moramarco Inter U23 Virtus Verona, successo sofferto ma meritato: il rigore di La Gumina da continuità per la squadra di Vecchi che torna al 5° posto. Continua il buon momento dell’ Inter U23, che supera di misura la Virtus Verona all’ U-Power Stadium nella 22a giornata del girone A di Serie C e conquista tre punti pesanti nella corsa alla zona playoff. A decidere il match è il rigore trasformato da Antonino La Gumina al 45’+10, al termine di un primo tempo lunghissimo e carico di episodi. I nerazzurri di Stefano Vecchi, allenatore della seconda squadra interista, partono con un buon approccio, gestendo il possesso e cercando spesso lo sviluppo sugli esterni, in particolare con Kamaté, tra i più vivaci nella prima frazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

La Pro Patria Inter U23 conquista la prima vittoria del 2026 grazie a una doppietta di La Gumina nella 21ª giornata di Serie C. La squadra di Vecchi supera la Pro Patria con un risultato che segna un passo importante nel campionato. Un successo che evidenzia l’andamento positivo dei nerazzurri e l’importanza delle prestazioni individuali nel percorso di crescita della squadra.

Inter Liverpool 0-1: seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri dopo quella di Madrid. Un rigore dubbio regala la vittoria a Slot

L'Inter subisce la seconda sconfitta consecutiva in Champions League, questa volta contro il Liverpool, grazie a un rigore dubbio che decide la partita. Dopo il k.o. di Madrid, i nerazzurri cercano risposte e punti preziosi nel match di San Siro, in programma alle 21. Segui con noi la diretta di questa sfida del 6° turno della fase a gruppi.

Inter U23-Virtus Verona 1-0 (45' + 10 La Gumina): Succede qualsiasi cosa nel recupero del primo tempo Calligaris stende Cernigoi, l'arbitro fischia rigore e rosso mentre la palla sta rotolando in porta. I giocatori della Virtus Verona esultano perché pensano al x.com

