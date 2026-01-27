Lecco brutto e abulico | l' Inter U23 sbanca il Rigamonti Ceppi

L'incontro tra Lecco e Inter U23 al Rigamonti Ceppi si è concluso con la vittoria dei ragazzi di Stefano Vecchi. La squadra locale ha mostrato una prestazione al di sotto delle aspettative, caratterizzata da lentezza e difficoltà nel reagire alle proprie lacune. Un risultato che evidenzia le sfide attuali del Lecco nel competere con avversari di livello superiore.

Partita anonima dei blucelesti, tra le peggiori della stagione. I nerazzurri ringraziano con due gol di fatto regalati e si confermano nettamente più in palla Un Lecco troppo brutto per essere vero quello che cede in casa al cospetto dell'Inter U23 di Stefano Vecchi: lento, in ritardo sul pallone, in balia degli avversari e incapace di reagire ai propri stessi errori che determinano il risultato negativo. Sconfitta limpida e meritata. Grande occasione al 4': Basili si ritrova a tu per tu con Calligaris ma gli calcia addosso, sul rimpallo Sipos è scomposto e non dà forza, i difensori anticipano Rizzo.

