Mercato Inter chi per il dopo Sommer? Vicario in pole ma ci sono altri due nomi | ecco quali

Il mercato dell'Inter per il ruolo di portiere dopo Sommer è ancora aperto. Attualmente, Vicario è in vantaggio come principale candidato, ma ci sono altre opzioni valide. La società valuta attentamente le alternative per rafforzare la rosa e garantire stabilità tra i pali. Ecco quali sono i nomi più accreditati e le possibili strategie di mercato dei nerazzurri.

L'estate dell' Inter si preannuncia caldissima sul fronte dei portieri. Come riportato da «Tuttosport», il destino di Yann Sommer è ormai segnato: le recenti prestazioni sottotono e la scarsa reattività mostrata contro il Pisa sono state decisive per sancire il suo addio a fine stagione. Se lo svizzero ha ormai giocato il suo «ultimo jolly», resta incerta anche la posizione di "Pepo" Martinez. Lo spagnolo, frenato da un infortunio a ottobre e impiegato solo in Coppa Italia e Supercoppa, spera in un maggiore minutaggio, ma la dirigenza di Cristian Chivu è intenzionata a inserire un nuovo titolare di profilo assoluto.

