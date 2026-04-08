Kim Min-Jae, difensore sudcoreano nato nel 1996 e attualmente al Bayern Monaco, ha commentato le voci di mercato che lo collegano a Inter, Milan e Juventus. Il calciatore, campione d’Italia con il Napoli, ha risposto alle domande sui possibili trasferimenti, senza approfondire dettagli o dare indicazioni precise sulle sue intenzioni future. Le sue parole si sono concentrate sulla volontà di concentrarsi sul presente e sulle prossime sfide sportive.

Si è parlato spesso, negli ultimi mesi, di un possibile ritorno di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, nel campionato italiano. Il Napoli lo acquistò, nel luglio 2022, dai turchi del Fenerbahçe per 19 milioni di euro e il centrale sudcoreano si rivelò uno dei fattori per la conquista dello Scudetto sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Nel luglio 2023, appena un anno più tardi dal suo arrivo in Campania, il Bayern Monaco esercitò la clausola risolutoria di 50 milioni di euro, portando il classe 1996 in Baviera. Kim, però, non ha sempre brillato nel corso della sua esperienza tedesca e spesso e volentieri è finito in panchina.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter, Milan o Juve per Kim? Il difensore commenta così i ‘rumors’ di mercato: “Posso dire che …”

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