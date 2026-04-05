Biasin parla così sui rumors di mercato attorno Bastoni | L’idea che l’Inter lo possa cedere a meno di 50 milioni è fantasiosa Non risulta che…

Durante un’intervista a SportiumFUN, Biasin ha commentato i recenti rumors di mercato riguardanti Bastoni, affermando che l’ipotesi di una cessione a meno di 50 milioni sarebbe irrealistica. Ha aggiunto che non ci sono elementi che suggeriscano una possibile partenza del giocatore dall’attuale club. Le sue parole si sono concentrate sulle valutazioni di mercato e sulla mancanza di segnali concreti circa un trasferimento imminente.

Inter News 24 Biasin, intervistato a SportiumFUN, ha parlato così dei rumors di mercato attorno Bastoni: ecco le sue parole. Il futuro di Alessandro Bastoni continua a essere al centro delle cronache di mercato, con il Barcellona che preme per portare il centrale azzurro in Spagna. Tuttavia, l’ Inter non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi pezzi pregiati. Intervenuto in live su SportiumFUN, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto chiarezza sulla posizione del club di Cristian Chivu, sottolineando come la valutazione del difensore sia altissima e non trattabile verso il basso. Biasin, le cifre del possibile affare e la volontà del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin parla così sui rumors di mercato attorno Bastoni: «L’idea che l’Inter lo possa cedere a meno di 50 milioni è fantasiosa. Non risulta che…» Biasin smentisce le voci su Bastoni: «L’Inter non sta pensando di cederlo, a meno che non arrivino cifre senza senso…»di Redazione Inter News 24Biasin, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così delle voci che vorrebbero l’Inter pronta a cedere Bastoni: le sue... Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli sull’interesse del Barcellona per Bastoni: ecco tutte le sue parole Il futuro di... Argomenti più discussi: Biasin sul caso Bastoni: Barcellona? Ha senso solo se…; Ultimissime Inter LIVE | un nuovo piano per Sommer Biasin fa chiarezza su Bastoni. Biasin sul caso Bastoni: Barcellona? Ha senso solo se…Dal palco del Gaber di Milano per la puntata a teatro di L’ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin è tornato a parlare del caso Bastoni agganciandosi anche alle discussioni sull’interessamento ... passioneinter.com Biasin: Inter-Juve ha complicato esistenza di Bastoni. Barcellona? Ha senso solo se…Durante la puntata a teatro di L'ascia Raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell'Inter e di quello di Bastoni ... msn.com Biasin svela la posizione dell'Inter sull'interesse del Barcellona per Bastoni: "Offerta irrinunciabile non è 60 milioni!" Per 60 nemmeno ci sediamo a parlare Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook