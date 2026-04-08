Hernan Crespo ha commentato la stagione dell’Inter durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante ha definito Lautaro Martinez il simbolo della squadra e un esempio per i compagni, sottolineando il suo ruolo nel rendimento complessivo. Crespo ha anche riconosciuto il merito di Chivu, attuale responsabile tecnico, per i risultati ottenuti finora. La squadra nerazzurra si trova in corsa per lo scudetto in questa fase della stagione.

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© Calcionews24.com - Crespo loda Lautaro: «Lui il simbolo dell’Inter, è un esempio per i compagni! Chivu ha un merito»

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Crespo: Lautaro Martinez ha un po' di Aguero, me e Batistuta. Chiedete ai difensori se sia meglio lui o Lukaku...Hernan Crespo sa benissimo cosa significhi segnare gol a raffica ed indossare la maglia di Inter e Argentina. Per questi motivi, è abbastanza semplice rivolgersi ad un ex grande campione come lui per ... calciomercato.com

Crespo: Lukaku solo potenza, Lautaro completo. Mi rivedo in lui nei gesti acrobaticiDove può arrivare l'Inter in questa stagione? Risponde Hernan Crespo: Io dico che è candidata a vincere lo scudetto e a lottare per arrivare in finale di Champions League, le parole dell'ex ... tuttomercatoweb.com