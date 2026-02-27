Salvini al gala del Fronte unito cinese a Milano una settimana dopo l’hackeraggio alla Digos

A Milano, si è svolto il gala del Fronte Unito Cinese, evento che ha attirato l’attenzione di molti. La serata si è svolta tra incontri e discorsi, in un’atmosfera formale e rigorosa. La partecipazione di figure di spicco e il contesto internazionale hanno aggiunto un ulteriore interesse alla manifestazione. La vicenda dell’hackeraggio alla Digos resta al centro dell’attenzione, mantenendo alta l’attenzione pubblica sulla vicenda.

E' passata poco più di una settimana dalla rivelazione dell'hackeraggio da parte di gruppi informatici della Repubblica popolare cinese dei dati di oltre 2.500 agenti della Digos impegnati nelle indagini sulle comunità cinesi in Italia e nella protezione dei dissidenti cinesi in Italia. Dopo quella scoperta, il ministero dell'Interno e il Dipartimento della pubblica sicurezza avevano fatto sapere di aver interrotto ogni collaborazione diretta con Pechino. Ma a qualcuno forse deve essere sfuggita la gravità delle operazioni cinesi in Italia, perfino a un ex ministro dell'Interno e attuale vicepremier italiano, che qualche giorno fa si è presentato come nulla fosse alla festa di un'associazione di cittadini cinesi a Milano particolarmente controversa.