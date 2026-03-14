Una T-shirt in cotone tono su tono, chiamata ‘Aby’, fa parte della collezione Marant Etoile. L’articolo include un avviso di trasparenza riguardo a link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione per acquisti fatti tramite questi collegamenti senza costi aggiuntivi per il cliente. Non sono specificate ulteriori caratteristiche o dettagli sul prodotto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco di lusso: cotone e ricamo tono su tono. La T-shirt Marant Etoile ‘Aby’ rappresenta un esempio di come il minimalismo possa trasformare un capo base in un vero pezzo di design. Il tessuto scelto è il cotone, una fibra naturale che offre morbidezza immediata al tatto e traspirabilità, caratteristiche fondamentali per un capo da indossare quotidianamente. Sul fronte del capo, il logo viene realizzato con la tecnica del ricamo tono su tono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marant Etoile ‘Aby’: la T-shirt cotone tono su tono

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