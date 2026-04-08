Indagine Beach Litter | oltre 50mila mozziconi di sigaretta raccolti in 12 anni

Negli ultimi dodici anni, un'organizzazione ambientalista ha raccolto più di 50.000 mozziconi di sigaretta lungo le spiagge italiane. I dati sono stati diffusi in occasione della giornata nazionale del mare e di un fine settimana dedicato alla pulizia delle spiagge e dei fondali, previsto tra il 10 e il 12 aprile. La ricerca evidenzia la presenza consistente di rifiuti di sigarette nelle aree costiere del paese.

(Adnkronos) – Sos mozziconi di sigaretta sulle spiagge italiane. A lanciarlo Legambiente con i nuovi dati dell’indagine Beach Litter diffusa oggi in vista della giornata nazionale del mare (11 aprile) e del weekend di mobilitazione del 10-12 aprile 'Spiagge e Fondali Puliti 2026'. In 12 anni di monitoraggi, dal 2014 al 2026, sono 50.053 i mozziconi di sigaretta raccolti e catalogati da Legambiente in 653 transetti: una media di 77 ogni 100 metri lineari di spiaggia. Dati che valgono ai mozziconi il secondo posto in classifica tra i materiali più trovati sui lidi, dopo i frammenti in plastica che si piazzano al primo posto (61.785 quelli raccolti). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Beach e Park litter, oltre 40mila rifiuti raccolti in 3 anni Leggi anche: Raccolti 20 mila mozziconi di sigaretta: niente inceneritore, si trasformeranno in imbottitura per giubbotti o divani Temi più discussi: Indagine Beach Litter: oltre 50mila mozziconi di sigaretta raccolti in 12 anni; Cicche sigaretta, emergenza sulle spiagge: numeri record in Italia; Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev al secondo turno – Il match in diretta; IL DATO - Legambiente, SOS mozziconi sigaretta sulle spiagge campane, oltre 15mila quelli raccolti in 12 anni. Indagine Beach Litter: oltre 50mila mozziconi di sigaretta raccolti in 12 anniSos mozziconi di sigaretta sulle spiagge italiane. A lanciarlo Legambiente con i nuovi dati dell’indagine Beach Litter diffusa oggi in vista della giornata nazionale del mare (11 aprile) e del weekend ... lamilano.it Emergenza rifiuti sulle spiagge: l’indagine Beach Litter 2026Rifiuti. Rapporto di Legambiente: trovati oltre 50.000 mozziconi e 61.000 frammenti di plastica. Biodiversità a rischio e dati del monitoraggio 2014-2026. livingcesenatico.it Il 25 Marzo nuovo appuntamento per il progetto "Alleanza per il Fiume" per la raccolta e monitoraggio dei rifiuti presenti sulle sponde del fiume #Elsa Un'attività di river litter per scoprire quanti e quali materiali si trovano lungo i nostri corsi d'acqua. Ci vedi - facebook.com facebook