Raccolti 20 mila mozziconi di sigaretta | niente inceneritore si trasformeranno in imbottitura per giubbotti o divani

Sono stati raccolti circa 20 mila mozziconi di sigarette durante il primo ciclo di svuotamento dei contenitori dedicati, parte del progetto Riciccami promosso da Alea Ambiente, in collaborazione con tredici Comuni e la startup Human Maple. I mozziconi non verranno inceneriti, ma saranno trasformati in imbottitura per giubbotti o divani. La raccolta si svolge in diverse località coinvolte nel programma.

Ma il progetto Riciccami non è solo raccolta. Chi ha conferito i propri mozziconi negli appositi contenitori ha avuto l'opportunità di partecipare a un simpatico sondaggio Circa 20 mila mozziconi di sigarette raccolti. E' questo il bilancio del primo giro di svuotamento dei contenitori dedicati alla raccolta dei mozziconi di sigarette, nell'ambito del progetto Riciccami, promosso da Alea Ambiente insieme ai tredici Comuni soci e alla startup Human Maple. Un risultato che testimonia la risposta positiva dei cittadini e segna un importante traguardo per l'economia circolare. Sono 65 i contenitori che sono stati collocati nei centri urbani dei 13 Comuni del bacino forlivese e che hanno consentito di intercettare un rifiuto particolarmente insidioso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Plastic Free, raccolti in centro storico 20 chili di rifiuti: "Trovati 6mila mozziconi a terra"Si è concluso con un importante segnale civico l’evento ‘Dal Mozzicone al Dono’, l’evento - promosso da Plastic Free in collaborazione con Avis...

Leggi anche: Mozziconi di sigaretta. Raccolta record