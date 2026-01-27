Beach e Park litter oltre 40mila rifiuti raccolti in 3 anni

Negli ultimi tre anni, oltre 40mila rifiuti sono stati raccolti in spiagge e parchi urbani italiani, evidenziando la prevalenza di plastica usa e getta. Questo dato sottolinea l’importanza di interventi mirati per ridurre l’impatto ambientale e sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti nelle aree pubbliche.

(Adnkronos) – Su 40.388 rifiuti raccolti e monitorati dal 2021 al 2024, in 10 spiagge e 10 parchi urbani della Penisola, l’80% è costituito da plastica tradizionale, nella forma di imballaggi e oggetti usa e getta. E' il risultato del nuovo studio di Legambiente 'Beach e Park Litter', frutto del primo monitoraggio su spiagge e parchi a scala nazionale che ha previsto un focus specifico sulla presenza di materiali in bioplastica dispersi nell’ambiente. Tra i rifiuti usa e getta più trovati ci sono soprattutto tappi, buste, bottiglie e bicchieri in plastica, ma non solo. Oltre alla plastica, sono stati trovati metalli (6,8%), carta e cartone (5,9%), vetro e ceramica (3,6%), gomma (1,3%), vestiti e tessuti (1,1%), legno (0,5%), rifiuti da cibo (0,3%), rifiuti in materiali misti (0,2%) e, infine, quelli in bioplastiche compostabili e biodegradabili (0,2%), un materiale – spiega Legambiente – ancora non contemplato nei protocolli di monitoraggio ufficiali e che non fa parte della lista che viene utilizzata a livello europeo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

