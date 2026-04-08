Incredibile ma vero ' spaccavetri' colpisce la stessa auto per quattro volte

A Foggia, nella serata di ieri, martedì 7 aprile, si è verificato un episodio insolito. Un individuo che si è qualificato come ‘spaccavetri’ ha colpito ripetutamente la stessa auto, danneggiandola per la quarta volta. L’auto si trovava in via San Severo, dove l’incidente ha avuto luogo. Questo episodio si inserisce in una serie di danneggiamenti che si sono verificati nel corso delle ultime settimane nella stessa zona.

Incredibile ma vero, a Foggia: ‘spaccavetri’ colpisce per la quarta volta la stessa auto.L'ultimo episodio della striscia di danneggiamenti è avvenuto nella serata di ieri, martedì 7 aprile, in via San Severo. Il malcapitato proprietario della vettura era impegnato sul vicino rettangolo verde di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Spaccavetri in azione anche in zona via Rosati: danneggiate altre quattro autoAncora auto danneggiate da ‘anonimi’ ladri che - pur di raccattare pochi spiccioli od oggetti di poco valore - sono disposti a infrangere cristalli e... Incubo spaccavetri, la denuncia di una vittima: "Per il semplice gusto di danneggiare l'auto"La denuncia del comitato 'Difendiamo il quartiere Ferrovia', l'ultimo episodio nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, in via Piave Quanto accaduto... This Car Part Smashes Glass to Pieces!