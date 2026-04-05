Incubo spaccavetri la denuncia di una vittima | Per il semplice gusto di danneggiare l' auto

Una mattina di domenica sotto ai portici di via Piave si è verificato un episodio di danno ai veicoli, con alcuni vetture trovate con i vetri sfondati e oggetti all’interno manomessi. Una persona ha denunciato di essere stata vittima di un atto di vandalismo, spiegando che il gesto è stato compiuto semplicemente per il piacere di danneggiare le auto. L’incidente rappresenta un esempio di comportamenti ripetuti che coinvolgono più di un autore.

La denuncia del comitato 'Difendiamo il quartiere Ferrovia', l'ultimo episodio nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, in via Piave Quanto accaduto questa mattina, domenica 5 aprile sotto ai portici di via Piave, é l'ennesima riprova che a rompere i vetri delle auto e a frugarvi dentro, sia più di una persona. “Questa mattina ho trovato la macchina di mio padre in queste condizioni, sotto i portici di via Piave. Non è stato rubato nulla. Solo il gusto di compiere un atto vandalico” si legge sulla pagina Facebook di Difendiamo il quartiere Ferrovia. Sono due finora i soggetti individuati - uno arrestato dalla Polizia di Stato e uno individuato dalla Polizia Locale - ma in giro ve ne sarebbero altri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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