Nella zona di via Rosati, quattro vetture sono state danneggiate da ignoti che hanno rotto i cristalli e i deflettori. Gli autori dei danni sono stati individuati come individui che, in cerca di oggetti di poco valore o denaro, hanno infranto i vetri di diversi veicoli parcheggiati lungo la strada. L’episodio si aggiunge a un’altra serie di danneggiamenti avvenuti di recente in zona.

Ancora auto danneggiate da ‘anonimi’ ladri che - pur di raccattare pochi spiccioli od oggetti di poco valore - sono disposti a infrangere cristalli e deflettori di veicoli parcheggiati in strada. Un fenomeno che, negli ultimi tempi, sta diventando sempre più frequente e sta coinvolgendo diverse zone della città. Dopo gli episodi registrati in via della Repubblica e in via da Zara, già denunciati su queste pagine, altri ‘spaccavetri’ sono in azione in zona via Rosati, via Figliolia e strade limitrofe, dove almeno quattro veicoli sono stati colpiti negli ultimi giorni. “Non è possibile svegliarsi ogni mattina con l'incubo di trovare la propria auto danneggiata”, sbotta un residente della zona. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Spaccavetri in azione anche in zona via Rosati: danneggiate altre quattro auto

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