Incidente fra tre furgoni sulla Pontina | lunghe code verso Roma

Questa mattina sulla Pontina si è verificato un incidente coinvolgendo tre furgoni, causando rallentamenti e lunghe code in direzione di Roma. La presenza del traffico intenso e le operazioni di gestione dell’incidente stanno contribuendo a ulteriori disagi per gli automobilisti che percorrono l’arteria tra Latina e la capitale. Si consiglia di pianificare eventuali percorsi alternativi e di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità.

Ancora una mattinata di disagi per gli automobilisti che percorrono la Pontina in direzione della Capitale. Il sinistro all'altezza di Castel Romano Ancora una mattinata di disagi sulla Pontina. Anche oggi gli automobilisti che percorrono l'arteria tra Latina e Roma hanno dovuto affrontare chilometri di coda per raggiungere la Capitale. Segnalati inoltre disagi anche in direzione Latina a causa di lavori. In questo caso si registrano rallentamenti all'altezza di Castel di Decima e in località Fossignano. La mattinata di ieri, lunedì 19 gennaio, è invece iniziata con l'incendio di un autoarticolato a Castel Romano, seguito da un incidente.🔗 Leggi su Latinatoday.it Incidente sulla Pontina, tamponamento tra due furgoni: lunghe code e traffico in tiltUn tamponamento tra due furgoni si è verificato sulla Pontina, poco dopo le 8, all'altezza di Castel Romano. Paura sulla via Pontina, tir prende fuoco: traffico in tilt, lunghe code in direzione RomaUn incidente sulla via Pontina ha causato l’incendio di un tir, determinando disagi al traffico in direzione di Roma. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Tremendo scontro frontale: furgone finisce nel fossato, tre feriti - Incidente frontale a Mira in via Seriola: furgone ribaltato e auto coinvolta, tre feriti soccorsi e trasferiti in ospedale. nordest24.it

