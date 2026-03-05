Terracina incidente sulla Pontina coinvolto un trattore | strada chiusa verso Roma

Un incidente sulla strada Pontina a Terracina ha coinvolto un trattore, causando la chiusura della carreggiata in direzione Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e per ripristinare la circolazione. La strada rimane temporaneamente chiusa mentre vengono effettuati i rilievi e le operazioni di sicurezza. Nessuna informazione sulle eventuali persone coinvolte.

Terracina, 5 marzo 2026 – La Pontina si ferma, ancora una volta, su un tratto cruciale della viabilità laziale. In direzione Roma, la statale SS148 è stata temporaneamente chiusa all’altezza del chilometro 104, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina, a causa di un incidente stradale. Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono rimasti coinvolti tre veicoli, tra i quali un trattore, e si registrano feriti. A seguito della chiusura, la circolazione viene deviata sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre del 118, il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire le operazioni necessarie al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

