Incidente in tangenziale tre veicoli coinvolti

Oggi, domenica 25 gennaio, alle 15:20, sulla Tangenziale di Mestre, poco prima dell’uscita Miranese in direzione Trieste, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali deviazioni o rallentamenti nel traffico.

Verso le 15.20 di oggi, domenica 25 gennaio, un incidente ha coinvolto tre vetture sulla Tangenziale di Mestre, poco prima dell’uscita Miranese in direzione Trieste. Feriti tre degli occupanti che erano a bordo dei mezzi.Sul posto è subito intervenuta un’unità degli ausiliari della viabilità di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Incidente in tangenziale a Stupinigi: coinvolti due veicoli, un'auto si ribalta in carreggiataNella tangenziale sud di Torino, all’altezza di Stupinigi in direzione di Milano, si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli, con uno di essi che si è ribaltato in carreggiata.

Leggi anche: Scontro tra auto sulla tangenziale sud di Bergamo: tre morti. Coinvolti diversi veicoli, ci sono dei feriti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bergamo, due morti in tangenziale sud: i rottami dei veicoli sull'asfalto. #lapresse #cronaca

Argomenti discussi: Incidente in tangenziale a Novara: schianto tra tre veicoli, strada chiusa e traffico in tilt; Auto finisce fuoristrada, soccorsi in azione sulla tangenziale di Piacenza; Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caos; Investono un ciclista, scappano e aggrediscono gli agenti. Erano ubriachi in auto con un bimbo di 3 anni.

Incidente in tangenziale fra tre auto, ferite 3 persone: traffico a lungo rallentato con code dalla barriera di Mestre fino all'uscita MiraneseMESTRE (VENEZIA) - Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale verso le 15.20 di oggi, domenica 25 gennaio, sulla tangenziale di ... msn.com

Incidente sulla tangenziale di Mestre, tre auto coinvolte e tre feriti traffico in tilt verso TriesteIncidente sulla tangenziale di Mestre, tre auto coinvolte e tre feriti traffico in tilt verso Trieste Un incidente stradale ha coinvolto tre vetture lungo la Tangenziale di Mestre, in direzione Triest ... triestecafe.it

Un incidente sulla tangenziale Est di Milano si è trasformato in un'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto uno dei nomi più noti dell'imprenditoria italiana Ecco cosa emerge dalla ricostruzione - facebook.com facebook

30/12/2025 11:18: TANGENZIALE SUD uscita Alpo-Zai - Incidente stradale; prestare attenzione x.com