Tamponamento a catena in galleria | quattro veicoli coinvolti

In un incidente avvenuto il 27 gennaio 2026 lungo la Strada Statale 47 della Valsugana, quattro veicoli sono stati coinvolti in un tamponamento a catena all’interno della prima galleria dei Crozi. L’evento ha causato momenti di preoccupazione, richiedendo l’intervento delle autorità per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei mezzi e delle persone coinvolte.

Sono stati momenti di preoccupazione quelli di oggi, 27 gennaio 2026, lungo la Strada Statale 47 della Valsugana nella prima galleria dei Crozi, dove un tamponamento a catena ha coinvolto quattro veicoli in transito.La chiamata agli operatori del numero unico di emergenza 112 è arrivata attorno.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Valsugana

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Valsugana

Argomenti discussi: Tamponamento a catena in A8 tra Castellanza e Legnano; Tamponamento a catena in A22, sono stati coinvolti 5 veicoli: sul posto i soccorsi. Code e rallentamenti; Tamponamento a catena in A8 tra Castellanza e Legnano; Tamponamento a catena: quattro auto coinvolte, traffico in tilt a Udine.

Tamponamento a catena in galleria, quattro mezzi coinvolti: code e rallentamenti in ValsuganaTRENTO. Code e rallentamenti questa mattina lungo la SS47 della Valsugana per un incidente che è avvenuto dentro la prima galleria dei Crozi dopo il Corona. Si tratta di un tamponamento a catena che h ... ildolomiti.it

Tamponamento a catena in galleria: quattro veicoli coinvoltiSono stati momenti di preoccupazione quelli di oggi, 27 gennaio 2026, lungo la Strada Statale 47 della Valsugana nella prima galleria dei Crozi, dove un tamponamento a catena ha coinvolto quattro ... trentotoday.it

Code e rallentamenti lungo la SS47 a causa di un tamponamento a catena - facebook.com facebook

Tamponamento a catena in A8 tra Castellanza e Legnano x.com