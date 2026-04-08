Incidente stradale a Ceggia Domnica muore a 55 anni mentre è in videochiamata con figlie e nipoti

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ceggia, nel Veneziano, una donna di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in videochiamata con i figli e i nipoti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e la donna è deceduta sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Era in videochiamata con i figli e i nipoti Domnica Daradisc, la 55enne morta sul colpo a Ceggia, nel Veneziano. Ferito gravemente il marito, ricoverato a Mestre. Indagato il conducente dell’altra auto. Ritrovato dopo ore il cane fuggito subito dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente stradale a Ceggia, donna di 55 anni muore mentre è in videochiamata con figlie e nipotiEra in videochiamata con i figli e i nipoti Domnica Daradisc, la 55enne morta sul colpo a Ceggia, nel Veneziano.

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