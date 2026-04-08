Incidente stradale a Ceggia Domnica muore a 55 anni mentre è in videochiamata con figlie e nipoti

A Ceggia, nel Veneziano, una donna di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in videochiamata con i figli e i nipoti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e la donna è deceduta sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.