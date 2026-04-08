Incidente stradale a Ceggia Domnica muore a 55 anni mentre è in videochiamata con figlie e nipoti
A Ceggia, nel Veneziano, una donna di 55 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in videochiamata con i figli e i nipoti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e la donna è deceduta sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
Era in videochiamata con i figli e i nipoti Domnica Daradisc, la 55enne morta sul colpo a Ceggia, nel Veneziano. Ferito gravemente il marito, ricoverato a Mestre. Indagato il conducente dell’altra auto. Ritrovato dopo ore il cane fuggito subito dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente stradale a Ceggia, donna di 55 anni muore mentre è in videochiamata con figlie e nipotiEra in videochiamata con i figli e i nipoti Domnica Daradisc, la 55enne morta sul colpo a Ceggia, nel Veneziano.
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Incidente stradale a Ceggia, donna muore mentre era in videochiamata con le figlieLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidente stradale a Ceggia, donna muore mentre era in videochiamata con le figlie ... tg24.sky.it
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Ricordare è il dovere di chi resta Manfredonia ricorda il maresciallo Francesco Pastore, caduto in servizio in un drammatico incidente stradale a Campagna (SA), la notte tra il 6 e il 7 aprile di due anni fa. https://www.antennasud.com/due-anni-dalla-tragedi - facebook.com facebook