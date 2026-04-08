Incidente stradale a Ceggia donna di 55 anni muore mentre è in videochiamata con figlie e nipoti

Un incidente stradale si è verificato a Ceggia, nel Veneziano, coinvolgendo una donna di 55 anni. La donna stava partecipando a una videochiamata con i figli e i nipoti al momento dell’impatto e ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Era in videochiamata con i figli e i nipoti Domnica Daradisc, la 55enne morta sul colpo a Ceggia, nel Veneziano. Ferito gravemente il marito, ricoverato a Mestre. Indagato il conducente dell’altra auto. Ritrovato dopo ore il cane fuggito subito dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Donna di 35 anni muore in un incidente stradaleMarsciano (Perugia), 2 aprile 2026 – Tragedia nella serata di mercoledì 1 aprile nella frazione di Papiano a Marsciano. Muore 2 anni dopo l’incidente, investito da una donna che scappò: ora rischia l’accusa di omicidio stradaleFerrara, 15 gennaio 2026 – Investito in bicicletta, un anziano muore a distanza di due anni dall’incidente. Temi più discussi: Schianto tra due auto, morta una 55enne trevigiana; Pasquetta tragica: due morti in due diversi incidenti stradali a Rossano Veneto e a Ceggia; Schianto tra due auto, morta una 56enne trevigiana; Ceggia, schianto all’incrocio tra due auto: lei muore, il compagno in Rianimazione. Incidente stradale a Ceggia, donna di 55 anni muore mentre è in videochiamata con figlie e nipotiEra in videochiamata con i figli e i nipoti Domnica Daradisc, la 55enne morta sul colpo a Ceggia, nel Veneziano. Ferito gravemente il marito, ricoverato a Mestre. Indagato il conducente dell’altra ... fanpage.it Incidente stradale a Ceggia, donna muore mentre era in videochiamata con le figlieLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidente stradale a Ceggia, donna muore mentre era in videochiamata con le figlie ... tg24.sky.it #Agrigento, incidente stradale sulla Ss 189: dieci feriti. Tra i coinvolti, anche tre bambini. Tutte le persone sono state soccorse e portate in ospedale @TgrRai x.com Ricordare è il dovere di chi resta Manfredonia ricorda il maresciallo Francesco Pastore, caduto in servizio in un drammatico incidente stradale a Campagna (SA), la notte tra il 6 e il 7 aprile di due anni fa. https://www.antennasud.com/due-anni-dalla-tragedi - facebook.com facebook