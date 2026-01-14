Incidente stradale perde il controllo dell' auto e si ribalta | 21enne in ospedale

Da monzatoday.it 14 gen 2026

Un incidente stradale si è verificato a Meda nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, intorno alle 17. Un giovane di 21 anni ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata e finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e il ragazzo è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

Incidente stradale a Meda. Perde il controllo dell’auto, il mezzo si ribalta e finisce fuori strada. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio a Meda, intorno alle 17.10, in via degli Angeli Custodi.Nel sinistro è rimasta coinvolta una persona di 21 anni. Sono stati allertati. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

