Paura in autostrada | perde il controllo dell' auto e si ribalta

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì sulla A12, tra Chiavari e Rapallo. Un'auto ha perso improvvisamente il controllo in una galleria a Zoagli e si è ribaltata. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha causato code e disagi sulla strada. La polizia sta ricostruendo la dinamica e controlla se ci sono eventuali responsabilità.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 febbraio 2026, intorno alle ore 19:30, il conducente di un'automobile che percorreva l'autostrada A12, ha perso il controllo del veicolo nel tratto tra Chiavari e Rapallo, in una galleria all'altezza di Zoagli. Dopo diversi urti ha concluso la sua corsa sul tetto.

