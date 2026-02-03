Camion in fiamme nella galleria Monte Piazzo | chiusa la 36 in direzione Valtellina

Un camion ha preso fuoco questa mattina nella galleria Monte Piazzo, sulla strada statale 36 in direzione Valtellina. L’incendio ha costretto le autorità a chiudere la carreggiata, creando disagi per chi viaggia verso nord. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno spegnendo le fiamme e lavorano per mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti, ma il traffico è completamente bloccato e si consiglia di evitare quella zona.

Colico, 3 febbraio 2026 – Un camion ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Piazzo, sulla Superstrada 36, nel territorio del Comune di Colico. L'incendio è avvenuto sulla corsia nord, quella in direzione della Valtellina, che al momento risulta chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di operare in tutta sicurezza. Aperta invece la corsia sud. Sul posto sono già intervenuti i Vigili del Fuoco con più squadre, da Lecco e Morbegno.Con loro anche una squadra Nbcr, che sono le unità di rinforzo per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

