Incidente in galleria | 4 feriti strada chiusa e traffico nel caos

Un incidente in una galleria ha coinvolto quattro persone, con tre feriti trasportati all’ospedale di Esine e uno al Papa Giovanni di Bergamo. Per motivi di sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa, causando disagi al traffico locale. Fortunatamente, nessuno dei feriti sembra essere in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Tre i feriti ricoverati all'ospedale di Esine, la quarta invece al Papa Giovanni di Bergamo: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. È il bilancio dell'ennesimo incidente sulla Statale 42 della Valcamonica, stavolta a Costa Volpino, sul lago d'Iseo, all'interno della galleria Lovere: due i.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Incidente in autostrada, 4 feriti e traffico nel caos: 8 km di coda Incidente in autostrada, feriti e traffico nel caos: 8 km di codaUn incidente sull'autostrada A4 tra Brescia Est e Desenzano del Garda ha coinvolto tre veicoli, causando feriti e ingorghi di traffico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Incidente nella galleria autostradale del San Gottardo; Incidente in galleria: 4 feriti, strada chiusa e traffico nel caos; Incidente in galleria lungo la Statale ad Albino, mercoledì nero per il traffico; Schianto in autostrada con auto ribaltata: cinque feriti (due gravi). Incidente in galleria: 4 feriti, strada chiusa e traffico nel caosTre i feriti ricoverati all'ospedale di Esine, la quarta invece al Papa Giovanni di Bergamo: nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. È il bilancio dell'ennesimo incidente sulla Statale 42 della V ... bresciatoday.it Incidente in galleria sulla Salerno-Napoli: soccorso un ferito gravePoco fa, poco prima dello svincolo per Salerno Centro in direzione dell'imbocco autostradale Salerno-Napoli, si è verificato un grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un' ... ilvescovado.it Incidente nella galleria di Tenna: rallentamenti sulla Ss47 - facebook.com facebook #A2 - S. Gottardo - Chiasso - Galleria del S. Gottardo in entrambe le direzioni tunnel chiuso fino a nuovo avviso, incidente (tempo approssimativo: fino a nuovo avviso), previsti lunghi ritardi (tempo approssimativo: fino a nuovo avviso), fino a oggi 05:00 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.