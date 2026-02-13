Montello conferenza dei servizi | Arpa conferma emissioni odorose significative presidio di cittadini in piazza

Montello. È terminata nel tardo pomeriggio di giovedì 12 febbraio la terza conferenza dei servizi relativa al progetto della Montello Spa per la costruzione, ed esercizio, di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica. Durante l’incontro, l’Arpa ha confermato che le emissioni odorose registrate sono di livello significativo, motivo che ha scatenato la protesta dei cittadini, già presenti in piazza fin dalla mattina. Un dettaglio che distingue questa seduta dalle precedenti è stata proprio la conferma ufficiale delle emissioni, che ha alimentato ulteriormente il malcontento tra la popolazione locale.

Montello. È terminata nel tardo pomeriggio di giovedì 12 febbraio la terza conferenza dei servizi relativa al progetto della Montello Spa per la costruzione, ed esercizio, di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica. All’incontro, durato quasi otto ore, hanno partecipato rappresentanti dei Comuni coinvolti, della Provincia, della Regione, di Arpa e di Ats. Al centro del dibattito l’ impatto olfattivo sul territorio e il dimensionamento dell’impianto. Mentre la conferenza aveva luogo negli uffici della Provincia, davanti al municipio di Montello si è tenuto un presidio di cittadini e attivisti del comitato “ Aria Pulita Tomenone ” per manifestare la loro contrarietà all’impianto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le proteste dei residenti del Montello non si fermano.

